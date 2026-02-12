Размер шрифта
В Херсонской области украинский беспилотник попал в автомобиль бизнесмена из Петербурга

В Херсонской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины уничтожил автомобиль петербургского бизнесмена. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на мойке».

«Глава ремонтной компании Денис Сорокин вез гуманитарку в прифронтовую зону для мирных жителей. Пока он ехал по трассе, машину атаковал дрон. Сам мужчина успел выскочить из авто за считанные секунды до взрыва», — говорится в посте.

В результате взрыва уничтожены машина и весь гуманитарный груз, заключил канал.

25 января губернатор Владимир Сальдо заявил, что обстрелы Вооруженных сил Украины нанесли Херсонской области ущерб на десятки миллиардов рублей, при этом окончательная сумма продолжает уточняться. По его словам, речь идет о масштабных разрушениях жилого фонда, объектов инфраструктуры, социальных учреждений и инженерных сетей. Глава области отметил, что точную сумму ущерба пока назвать невозможно, поскольку оценка последствий продолжается и каждый новый обстрел увеличивает объем потерь.

Ранее Сальдо заявил, что Киев ответит за преступления против мирных граждан.
 
