Назван один из главных показателей ускоренного старения

Снижение скорости ходьбы до 0,8 метра в секунду может говорить об ускоренном старении организма. Об этом рассказали психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и специалист по спортивной науке Марко Аркестейн из Университета Аберистуита в Уэльсе. Медиков цитирует издание Independent.

По словам специалистов, нормальным считается темп около 1–1,4 метра в секунду — примерно пять километров в час. Такой показатель ассоциируется с хорошим физическим состоянием и более благоприятным прогнозом для здоровья. Замедление шага может свидетельствовать о снижении мышечной силы, ухудшении выносливости и повышенных рисках хронических заболеваний.

Чтобы самостоятельно оценить показатель, достаточно измерить время прохождения, например, 10 метров и рассчитать скорость. Эксперты подчеркивают, что важно идти в привычном, комфортном темпе, а не ускоряться специально в рамках теста.

Дополнительно ученые рекомендуют проверять когнитивную устойчивость с помощью так называемого теста «двойной задачи»: во время ходьбы нужно выполнять умственное задание, например вычитать по семь из ста. Если при этом шаг заметно замедляется или появляются частые ошибки, это может говорить о снижении когнитивных функций.

Специалисты отмечают, что такие тесты не заменяют медицинскую диагностику, но помогают вовремя заметить тревожные изменения. Регулярная физическая активность и тренировка внимания, по их словам, способны замедлить возрастные изменения и сохранить функциональность организма.

Ранее врач поставил точку в споре о самом здоровом виде зимнего спорта.