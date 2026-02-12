Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Назван один из главных показателей ускоренного старения

Independent: снижение скорости ходьбы говорит об ускоренном старении
SibRapid/Shutterstock/FOTODOM

Снижение скорости ходьбы до 0,8 метра в секунду может говорить об ускоренном старении организма. Об этом рассказали психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и специалист по спортивной науке Марко Аркестейн из Университета Аберистуита в Уэльсе. Медиков цитирует издание Independent.

По словам специалистов, нормальным считается темп около 1–1,4 метра в секунду — примерно пять километров в час. Такой показатель ассоциируется с хорошим физическим состоянием и более благоприятным прогнозом для здоровья. Замедление шага может свидетельствовать о снижении мышечной силы, ухудшении выносливости и повышенных рисках хронических заболеваний.

Чтобы самостоятельно оценить показатель, достаточно измерить время прохождения, например, 10 метров и рассчитать скорость. Эксперты подчеркивают, что важно идти в привычном, комфортном темпе, а не ускоряться специально в рамках теста.

Дополнительно ученые рекомендуют проверять когнитивную устойчивость с помощью так называемого теста «двойной задачи»: во время ходьбы нужно выполнять умственное задание, например вычитать по семь из ста. Если при этом шаг заметно замедляется или появляются частые ошибки, это может говорить о снижении когнитивных функций.

Специалисты отмечают, что такие тесты не заменяют медицинскую диагностику, но помогают вовремя заметить тревожные изменения. Регулярная физическая активность и тренировка внимания, по их словам, способны замедлить возрастные изменения и сохранить функциональность организма.

Ранее врач поставил точку в споре о самом здоровом виде зимнего спорта.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!