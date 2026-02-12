Захарова пожелала россиянам оставаться «на коне»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге пожелала всем в наступающем по восточному календарю году Лошади оставаться «на коне», передает ТАСС.

Дипломат напомнила, что в столице пройдут торжественные мероприятия в рамках фестиваля «Китайский Новый год».

«Этот праздник будет организован с 16 февраля по 1 марта... И одним из центральных [мероприятий] станет торжественная церемония открытия фестиваля. Она пройдет на Манежной площади, как это было и в прошлом году. Московский метрополитен запустит тематический состав», — подчеркнула Захарова.

Дипломат также пожелала всем крепкого здоровья и процветания.

«Хочу всех также пригласить на это событие в московской столице, как всегда будет очень интересно, красочно», — добавила она.

По словам Захаровой, «в то время как в Москве отмечают «Праздник весны» (так его называют в Китае — прим. ред.), в Пекине можно будет познакомиться с традициями широкой масленицы и «встретить весну по-русски». Она сообщила, что с 19 по 22 февраля в китайской столице пройдет фестиваль «Московская масленица», где гостей ждут народные гуляния с играми и хороводами, ярмарки с блинами, мастер-классы и музыкальная программа.



Ранее Захарова заявила об отказе России от участия в «бале вампиров».