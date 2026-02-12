В Кремле прокомментировали готовность Украины к продолжению переговоров

Российская сторона ожидает, что следующий раунд переговоров по Украине состоится «уже скоро». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Определенное понимание есть, будем информировать. Мы рассчитываем, что следующий раунд [переговоров по Украине] произойдет уже скоро», — сказал он, подчеркивая, что место проведения будет названо позже.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США хотят завершить конфликт в стране до июня. Украинский лидер не исключил, что американцы будут оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку.

Он добавил, что Соединенные Штаты предложили провести новый раунд трехсторонних переговоров через неделю. По словам украинского президента, в ходе переговоров в Абу-Даби военные Украины, России и США обсудили технические аспекты возможного мониторинга прекращения огня в случае политического решения о завершении войны, в частности с участием американской стороны.

Ранее в России усомнились, что конфликт на Украине завершится к лету.