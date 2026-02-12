Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Сырский объявил о перезагрузке системы ПВО на Украине на фоне атак России

Сырский: на Украине создадут новый род войск для защиты важных объектов
Roman Chop/AP

Главком ВСУ Александр Сырский объявил о перезагрузке системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины на фоне массированных атак России по объектам энергетики. Об этом пишет украинское агентство УНИАН.

По словам Сырского, в стране планируется создать отдельный род войск, который сконцентрируется на защите критически важных объектов. Новой структуре передадут часть функций классической ПВО, чтобы разгрузить дефицитные ракетные комплексы, отметил главнокомандующий украинской армией.

Также он сообщил о планах нарастить количество и эффективность дронов-перехватчиков. Совместно с партнерами Киева решается проблема дефицита ракет для ПВО и истребительной авиации, добавил Сырский.

По словам главкома ВСУ, в последние два года эффективность украинской ПВО составляла около 74%, и этот показатель планируют повысить за счет новых технологий, отметил он.

До этого Сырский заявил, что «в обороне победы не добудешь», и пообещал новые наступательные операции ВСУ в 2026 году. Военачальник подчеркнул, что украинские военные продолжат бороться за удержание «оперативной инициативы». По его словам, эта тактика заставит российские войска привлекать и перебрасывать значительные ресурсы с приоритетных направлений туда, где надо будет сдерживать активные действия ВСУ.

Ранее Сырский назвал главную задачу ВСУ.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!