Сырский объявил о перезагрузке системы ПВО на Украине на фоне атак России

Главком ВСУ Александр Сырский объявил о перезагрузке системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины на фоне массированных атак России по объектам энергетики. Об этом пишет украинское агентство УНИАН.

По словам Сырского, в стране планируется создать отдельный род войск, который сконцентрируется на защите критически важных объектов. Новой структуре передадут часть функций классической ПВО, чтобы разгрузить дефицитные ракетные комплексы, отметил главнокомандующий украинской армией.

Также он сообщил о планах нарастить количество и эффективность дронов-перехватчиков. Совместно с партнерами Киева решается проблема дефицита ракет для ПВО и истребительной авиации, добавил Сырский.

По словам главкома ВСУ, в последние два года эффективность украинской ПВО составляла около 74%, и этот показатель планируют повысить за счет новых технологий, отметил он.

До этого Сырский заявил, что «в обороне победы не добудешь», и пообещал новые наступательные операции ВСУ в 2026 году. Военачальник подчеркнул, что украинские военные продолжат бороться за удержание «оперативной инициативы». По его словам, эта тактика заставит российские войска привлекать и перебрасывать значительные ресурсы с приоритетных направлений туда, где надо будет сдерживать активные действия ВСУ.

