Кабмин доработает стратегию развития образования до 2036 года

Путин поручил обеспечить доработки в стратегию развития образования до 2036 года
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться доработкой проекта стратегии развития образования на период до 2036 года. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить доработку проекта стратегии развития образования на период до 2036 года, исходя из необходимости установления в ней приоритетности принципов непрерывного образования на протяжении всей жизни...» — говорится в документе.

Глава РФ также призвал пересмотреть подходы к организации образовательной деятельности, формированию содержания образовательных программ, методик и результатов в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

Отмечается, что доклад российский лидер ожидает до 30 апреля текущего года.

Поручения были даны российским лидером в ходе заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, которое проходило 25 декабря 2025 года. Среди прочего Путин также поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении наименования «среднее профессиональное образование», обозначающего обучение в колледжах и техникумах.

Ранее Путин заявил, что система образования России не должна терять своих основ.
 
