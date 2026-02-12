Одногруппника стрелявшего в техникуме Анапы заподорили в подстрекательстве

По подозрению в подстрекательстве задержан одногруппник 17-летнего студента, открывшего накануне стрельбу в индустриальном техникуме Анапы. Об этом сообщает Следственный комитет России в Мах, публикуя видео допроса подозреваемого.

Как уточнили в ведомстве, в ноябре 2025 года фигурант сообщил своему одногруппнику о том, что планирует напасть на техникум и убить работников и учащихся.

«Подозреваемый различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении СК.

В ходе допроса задержанный на вопрос, признает ли он вину в совершении подстрекательства, ответил: «Признаю».

11 февраля юноша пришел в индустриальный колледж с ружьем и стал стрелять в людей вокруг, он произвел не менее шести выстрелов. Студенты, услышав стрельбу, забаррикадировались в помещениях.

Жертвой атаки стал охранник, «принявший удар на себя» и успевший вызвать полицию, еще двое человек получили ранения. Силовики задержали стрелявшего на месте преступления. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.



Ранее в Анапе организовали мемориал в техникуме, где произошла стрельба.