Филипп Киркоров сохранил свой бутик, который ФНС хотела закрыть из-за долгов

Певец Филипп Киркоров смог оставить свой бутик, который в мае 2025 года хотела закрыть налоговая из-за долгов. «Газета.Ru» выяснила, что бренд по-прежнему действующий, а блокировка с счетов организации снята.

Исполнитель хита «Единственная моя» зарегистрировал компанию «Филл фо ю» в 2011 году. Самый прибыльный период бренда пришелся на 2014 год. Тогда владельцу удалось заработать 1,6 млн рублей. Однако в последующие годы магазин работал в убыток. В ноябре 2024 года ФНС сначала заблокировала счета фирмы, а спустя некоторое время начался процесс ликвидации.

Согласно данным Rusprofile, в 2026 году «Филл фо ю» вновь является действующей организацией. Также бизнес Киркорова не находится в процессе банкротства, а на его счета не наложена блокировка. Но за фирмой числится небольшой долг в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, задолженность по налогам, пеням и штрафам есть и у другой компании, учредителем которой является Киркоров. Организация ООО «Филипп Киркоров Продакшн» с ноября 2025 года должна налоговой 40 тысяч рублей.

