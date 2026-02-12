Размер шрифта
В России раскрыли причины «отравления» депутатов Рады

Политолог Безпалько: отравление в Раде может быть саботажем со стороны депутатов
Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутатов Верховной рады могли преднамеренно отравить в столовой, однако эта ситуация больше похожа на целенаправленный саботаж политического процесса со стороны самих парламентариев. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по национальным отношениям при Президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«Теоретически, конечно, мне кажется, что могли (отравить - «Газета.Ru»), но, с другой стороны, это больше похоже на скоординированный саботаж с нежеланием брать на себя ответственность по поводу важных политических решений <...> Естественно, технически это возможно, что кто-то решил травануть, но это все как-то очень смотрится, знаете, примерно когда человек не хочет идти на работу и говорит, что у него диарея», — подчеркнул он.

По оценке политолога, некоторые депутаты Рады уже ощущают «вкус перемен», думая, что «скоро все поменяется, это новые возможности». Тогда «уже не будет монополии партии (украинского лидера Владимира - «Газета.Ru») Зеленского и самого Зеленского, скорее всего, тоже не будет», заявил Безпалько.

12 февраля украинские СМИ сообщили о том, что Рада разошлась до 24 февраля, так и не сумев проголосовать за повестку дня из-за нехватки голосов. При этом, по данным украинского депутата Ярослава Железняка, парламентарии массово отравились в столовой парламента.

Ранее депутаты Рады устроили потасовку у заблокированной трибуны из-за Сырского.
 
