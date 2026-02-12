Размер шрифта
Песков оценил реакцию россиян на резкое повышение стоимости коммунальных услуг

Песков: рост тарифов ЖКХ является важной темой, власти РФ следят за ситуацией
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Рост тарифов ЖКХ является важной темой, российские власти внимательно следят за ситуацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. И, конечно, это важная тема, которая на повестке дня», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, считается ли обоснованным резкое повышение стоимости коммунальных услуг.

Песков добавил, что повышение тарифов ЖКУ в России не должно быть резким и заявил о необходимости замедлить этот рост. Также пресс-секретарь пообещал, что власти будут предметно рассматривать каждое обращение граждан касательно квитанций и цен на ЖКУ.

Как сообщала Baza, россияне начали массово жаловаться на повышение стоимости ЖКУ в феврале 2026 года. Жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской, Владимирской и Ростовской областей сообщили, что получили квитанции с суммами вдвое выше прежних, причем уже за декабрь 2025 года — по итогам перерасчета.

В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости взять тарифы ЖКХ под особый контроль. Он напомнил, что ГД ранее приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части регулирования тарифов. По его словам, региональные энергетические комиссии при принятии решений о повышении тарифов нередко действуют необоснованно.

Ранее лидер ЛДПР предложил создать в России отдельное ведомство, отвечающее за ЖКХ.
 
