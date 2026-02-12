Россиян призвали не надеяться на то, что Штаты снимут санкции с нефти

Обещания министра финансов США Скотта Бессента снять санкции против российской нефти после мирного завершения украинского конфликта совершенно пусты и не обоснованы. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра исследований социальной экономики, экономист Алексей Зубец.

«Учитывая характер нынешнего президента США Дональда Трампа, даже если Штаты и снимут санкции с российской нефти после мирного соглашения по Украине, то они очень легко могут ввести эти ограничения обратно. Так что мир на Украине не является гарантией от американских санкций», — сказал экономист.

Он также отметил, что российская нефтяная отрасль в большинстве своем страдает не от американских санкций, а от европейских, а Европа никакого подобного обещания не давала.

«Кроме того, Бессент говорит, что мир на Украине должен установиться в рамках американского мирного плана. Однако России этот план не подходит полностью, а потому Москва будет настаивать на своих собственных пунктах в мирном договоре, что может не понравиться Вашингтону. Не стоит даже надеяться, что после завершения СВО санкции с российской нефтяной отрасли будут быстро сняты», — заключил Зубец.

Министр финансов США заявил в интервью Fox News, что санкции против продажи российской нефти могут быть пересмотрены в случае урегулирования конфликта на Украине. По его словам, если удастся достичь мира в Венесуэле, Иране, а также России и на Украине, на мировой рынок может поступить значительный объем нефти.

Ранее глава МИД ФРГ потребовал от стран Центральной Азии соблюдать санкции против России.