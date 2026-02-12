Размер шрифта
В России рассказали, будут ли Штаты давить на Москву по просьбе Зеленского

Политолог Ордуханян: вбить клин между США и РФ для Зеленского — вопрос выживания
Alexander Drago/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призывами Вашингтона надавить на Москву в вопросах, связанных с мирными переговорами, может вбить клин в отношениях между Россией и США. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Совершенно очевидно, что все заявления Зеленского будут иметь абсолютно русофобскую направленность. Призывая США надавить на Россию в вопросе мирных переговоров, он пытается рассорить Москву с Вашингтоном. Для него это вопрос выживания и личной безопасности. Украинский лидер надеется, что если он покажет свою напускную готовность к переговорам, то Трамп может вновь поменять подход по украинскому урегулированию. Однако я не думаю, что его попытки увенчаются успехом», — сказал американист.

По его мнению, после того как Россия и Соединенные Штаты возобновили двусторонние контакты, обеим сторонам стало ясно, что между странами есть куда больше вопросов, требующих решения, чем просто вопрос Украины.

«Между Москвой и Вашингтоном сейчас идет процесс притирки после долгого отсутствия нормальных контактов. Я уверен, что помимо Украины между нашими странами есть огромное количество вопросов, которые волнуют две сверхдержавы. Это и ограничение стратегических вооружений, и ситуация на Ближнем Востоке, и взаимоотношения с Китаем, и тарифы, и много еще чего другого», — добавил Ордуханян.

Президент Украины допустил завершение конфликта с Россией к июню, если Соединенные Штаты будут «давить» на Москву.

«Зависит от Америки, которая должна давить. Извините, что говорю «должна», но по-другому не получается, — должна давить на Россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, то у нас получится закончить боевые действия до лета», — заявил Зеленский.

Ранее посол раскрыл, почему Зеленский ставит условия по выборам и референдуму.
 
