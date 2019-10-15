Глава МИД Украины рассказал о красных линиях в урегулировании конфликта в Донбассе

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал красные линии для Киева в вопросе, касающемся урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщают местные СМИ.

Заявление об этом Пристайко сделал во время своего выступления в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.

Министр обозначил две «четкие красные линии».

Как заявил он, к первой относится то, что Украина по-прежнему будет унитарным государством.

По его словам, согласно второй линии, Киев не станет изменять конституцию страны и «осуществлять некую «федерализацию».

Еще Пристайко сообщил о планах провести выборы в Донбассе в соответствии с украинским законодательством и правилам ОБСЕ в присутствии международных наблюдателей после урегулирования ситуации в регионе, а также перехода под контроль Киева государственной границы.

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