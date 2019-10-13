Отношения Украины, Франции и ФРГ напряжены из-за публикации Трампом стенограммы

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Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в отношениях Украины, Франции и Германии появилось некое напряжение из-за того, что американский президент Дональд Трамп разрешил опубликовать стенограмму его разговора с главой страны Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

По мнению министра, некоторые иностранные партнеры слишком эмоционально отреагировали на произошедшее. Пристайко отметил, что стенограмма не стала поводом для обиды стран, но напряжение во взаимоотношениях появилось.

«Определенное напряжение все-таки ощущается», — подчеркнул Пристайко.

Вместе с тем, Пристайко считает, что существенного влияния отношения Киева с Парижем и Берлином указанный разговор не оказал. В настоящее время лишь замечается желание западных партнеров использовать этот момент.

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