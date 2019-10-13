ЕС может грозить судьба «заднего двора» мировой политики, заявил постпред

Российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюз может превратиться в «задний двор» мировой политики и экономики, если не сделает несколько простых шагов, которые помогут избежать этой участи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Чижова, Евросоюзу необходимо подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и над реализацией концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока. Для этого также нужно, чтобы санкции больше не вводились и Евросоюз перестал себя называть континентом. Он отметил, что это очевидный шаг, которых позволит поставить ЕС на правильный путь.

«Чтобы Евросоюз уже в этом веке не превратился в захудалый «задний двор» мировой экономики и политики», — добавил Чижов.

Также постпред придумал «рецепт» по объединению Евразии. Чтобы добиться этого, по словам Чижова, необходимо взять интеграцию и смещать с интеграцией, чтобы получилась интеграция интеграций.

«То есть сопряжение экономических потенциалов... ЕАЭС и ЕС», — пояснил Чижов.

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