Глава МИД Украины не видит необходимости в общении с Лавровым

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что не видит необходимости в общении с российским коллегой Сергеем Лавровым. В этом он признался украинским СМИ.

По его словам, в настоящее время он не поддерживает связь с представителями из России, так как этой работой занимаются специальные люди.

Пристайко отметил, что он не спешит начать диалог с российским коллегой.

«Мы не видим необходимости в поддержании, в развитии этого канала общения», — добавил Пристайко.

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