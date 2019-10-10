Зеленский: Украина должна контролировать госграницу с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в четверг, 10 октября, заявил, что Киев должен контролировать государственную границу страны с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский лидер также отметил, что введение миротворцев является одним из вариантов для решения данного вопроса.

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