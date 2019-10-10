Зеленский: Украина должна контролировать госграницу с Россией
close
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в четверг, 10 октября, заявил, что Киев должен контролировать государственную границу страны с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Украинский лидер также отметил, что введение миротворцев является одним из вариантов для решения данного вопроса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зеленский заявил, что готов уйти в любой момент для остановки кровопролития
— Зеленский настаивает на встрече с Путиным
— Зеленский пообещал вернуть людей вместе с территориями в Донбассе