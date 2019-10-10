Савченко заявила, что Порошенко проиграл страну
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Экс-депутат Рады Надежда Савченко рассказала о моменте, когда, по ее мнению, экс-президент Петр Порошенко «проиграл» страну, передает NewsOne.
Савченко отметила, что Порошенко сам проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году.
«И он сам одобрил формулу Штайнмайера. И когда начинались тогда митинги, он сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны», — сказала Савченко.
Она также добавила, что бывший лидер вечно твердил, что не «надо раскачивать лодку», хотя сам сейчас занимается подобным.