Савченко заявила, что Порошенко проиграл страну

Экс-депутат Рады Надежда Савченко рассказала о моменте, когда, по ее мнению, экс-президент Петр Порошенко «проиграл» страну, передает NewsOne.

Савченко отметила, что Порошенко сам проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году.

«И он сам одобрил формулу Штайнмайера. И когда начинались тогда митинги, он сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны», — сказала Савченко.

Она также добавила, что бывший лидер вечно твердил, что не «надо раскачивать лодку», хотя сам сейчас занимается подобным.