Лукашенко заявил о стремлении Зеленского решить конфликт в Донбассе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский стремится урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом сообщает kp.ru.

Он сказал, что лидер Украины понимает сложившуюся на востоке Украины ситуацию, однако для ее преодоления ему необходимо активное участие других стран.

По его мнению, чтобы решить эти проблемы, необходимо подключение третьих сторон. По словам Лукашенко, сейчас Зеленский остался один на один с ними, и никто не пытается помочь ему разрешить конфликт.

Эти слова прозвучали на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».