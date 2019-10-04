В Кремле прокомментировали подготовку к обмену заключенными с Украиной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работы по осуществлению обмена украинских и российских пленных продолжаются. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что Россия изначально стремилась обменять «всех на всех». По его мнению, именно это должно являться окончательной целью.

При этом Песков добавил, что процесс зависит от готовности двух сторон.

В заключении пресс-секретарь произнес, что работы в этом отношении продолжаются и будут продолжаться.

Ранее МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными. Новый глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что он вскоре произойдет.