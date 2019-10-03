США вновь не выдали визы российским дипломатам

Российский дипломаты в очередной раз не смогли получить американскую визу и из-за этого не смогут поехать на форум «Диалог Форт-Росс» в Калифорнию. Об этом сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.

Она посетовала, что американская сторона стала чаще затягивать с выдачей виз и отказывать сотрудникам российского МИД.

Захарова отметила, что российские дипломаты в Калифорнии должны были разговаривать с коллегами из США о развитии двухсторонних отношений стран. Но, как она считает, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились.

До этого некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся с целью участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Россия обвинила США в визовой войне.