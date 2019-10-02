Лавров заявил о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера», сообщает RT.

Он заявил, что в документ был оформлен «не без проблем». По его словам, участники контактной группы, поставившие свои подписи во время встречи в Минске, сделали это на раздельных листах бумаги. При этом под минскими договоренностями все они стоят на одном листе.

По мнению Лаврова, это свидетельствует о том, что некоторые участники считают ниже своего достоинства оставлять свои автографы рядом с подписями других участников.

«Я надеюсь, что это такая чисто протокольно-косметическая проблема и что она будет преодолена. Вернее, надеялся вчера, что это будет так», — подытожил министр.

Ранее украинская делегация подписала «формулу Штанмайера».