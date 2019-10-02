Киев позволил Донбассу самостоятельно решать свою судьбу, заявили в ДНР И ЛНР

<img src="//img.gazeta.ru/files3/593/12647593/RIAN_5988196.HR-pic905-895x505-87037.jpg">

Глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник прокомментировали подписание «формулы Штайнмайера» Киевом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По их мнению, этим действием Украина признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.

Главы уточнили, что теперь сами выберут свой язык, путь развития экономики и судебной системы, а также самостоятельно решат вопросы защиты граждан самопровозглашенных республик.

Также они отметили, что вопрос интеграции с Россией теперь тоже будет решен без влияния Киева.

Пушилин и Пасечник добавили, что не позволят даже малейшего контроля над своими границами киевским властям.

«И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», — сказали они.

Ранее украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера».