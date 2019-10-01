Николай Валуев усомнился в искренности Греты Тунберг

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев заявил, что не стал бы слушать приглашенную в Госдуму шведскую активистку Грету Тунберг, так как сомневается в ее искренности. Об этом сообщает «360».

Депутат считает, что девочка высказывает не свои мысли.

«Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование», — сказал Валуев.

Известно, что 16-летнюю Тунберг пригласили в российский парламент для выступления перед молодежью и депутатами.

Ранее сообщалось, что Грету Тунберг пригласили в Госдуму.