Зеленский отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом

Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что его офис не будет публиковать стенограмму его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН.

«Мне кажется, что этого не нужно делать. Есть некоторые вещи, которые ... неправильно даже обнародовать», — сказал президент Украины.

Он добавил, что в разговоре не было никаких секретов.

Также Зеленский не счел отрицательным фактом то, США показали стенограмму.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил обнародовать еще один разговор с Зеленским.