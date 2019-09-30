Зеленский отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом
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Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что его офис не будет публиковать стенограмму его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН.
«Мне кажется, что этого не нужно делать. Есть некоторые вещи, которые ... неправильно даже обнародовать», — сказал президент Украины.
Он добавил, что в разговоре не было никаких секретов.
Также Зеленский не счел отрицательным фактом то, США показали стенограмму.
Ранее сообщалось, что Трамп предложил обнародовать еще один разговор с Зеленским.