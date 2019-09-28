Порошенко оценил отставку Волкера

Бывший президент Украины Петр Порошенко оценил отставку спрецпредставителя США Курта Волкера. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это тревожная новость. Он добавил, что Волкер придавал уверенность Украине.

«С Куртом нам на Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США», — отметил экс-президент.

Также Порошенко заявил, Волкер внес значительный вклад в укрепление стратегического партнерства США и Украины. Он сказал, что выражает благодарность спецпредставителю.

Ранее СМИ сообщили, что Волкер подал в отставку на фоне «украинского дела».