Захарова высмеяла слова Пелоси о «русском следе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке ответила на слова спикера конгресса США Нэнси Пелоси о следе России в скандале вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Ранее Пелоси заявила, что уверена в том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора двух лидеров.

Захарова заявила, что именно Пелоси раздула этот скандал, тогда следуя логике спикера, «руку Россия приложила именно к ней».

Западные СМИ заявляли, что в ходе телефонных переговоров Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.