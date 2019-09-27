Кремль надеется на конфиденциальность данных из разговоров лидеров России и США

Кремль надеется, что в отношениях России и США не возникнут ситуации с афишированием стенограмм телефонных разговоров лидеров, которые должны быть секретными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Как отмечается, представитель Кремля прокомментировал ситуацию с публикацией информации, которая была обсуждена президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф - или «секретно», или «совершенно секретно»», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, публикация стенограммы была сделана по взаимному согласию Трампа и Зеленского.

«Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что сотрудника ЦРУ подозревают в причастности к украинскому вопросу Трампа.