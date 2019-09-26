Песков отреагировал на идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о миротворцах в Донбассе должны решать участники конфликта, сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой — самопровозглашенные республики Донбасса.
Однако, отношение ДНР, ЛНР и Украины к этой инициативе на данный момент не известно.
Песков также отметил, что в тексте минских соглашений таких предложений и соответствующих пунктов не имеется.
«Еще раз хочу обратиться к минским договоренностям. В тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет», - добавил он.
Ранее Лукашенко заявил о готовности введения миротворцев в Донбасс.