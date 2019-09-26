Песков отреагировал на идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о миротворцах в Донбассе должны решать участники конфликта, сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой — самопровозглашенные республики Донбасса.

Однако, отношение ДНР, ЛНР и Украины к этой инициативе на данный момент не известно.

Песков также отметил, что в тексте минских соглашений таких предложений и соответствующих пунктов не имеется.

«Еще раз хочу обратиться к минским договоренностям. В тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет», - добавил он.

Ранее Лукашенко заявил о готовности введения миротворцев в Донбасс.