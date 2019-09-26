Лукашенко заявил, что Киев больше не вернет Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев не вернет Крым, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что вопрос с принадлежностью полуострова закрыт.

«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — сказал Лукашенко в интервью украинским СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.