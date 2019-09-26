В МИД России не удивились реакции НАТО на предложение о РСМД
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что страна не удивилась реакции НАТО на предложение России о моратории на размещение ракет малой и средней дальности., передает РИА «Новости».
«Сюрпризом для нас она не стала», — начал Грушко.
По его словам, Москва совершенно не удивилась тому, как альянс отреагировал на эту предложение.
Грушко рассказал, что такая реакция НАТО похожа на компиляцию оценок, содержащихся в предыдущих документах.
Он отметил, что российская сторона ждет от НАТО дипломатического ответа, который бы имел более существенную реакцию.
Ранее «Ъ» узнал о призывах Путина к странам НАТО.
2 августа МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД.
ДРСМД был подписан в 1987 году. Соглашение между СССР и США предусматривало ликвидацию ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности.