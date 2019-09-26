В МИД России не удивились реакции НАТО на предложение о РСМД

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Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что страна не удивилась реакции НАТО на предложение России о моратории на размещение ракет малой и средней дальности., передает РИА «Новости».

«Сюрпризом для нас она не стала», — начал Грушко.

По его словам, Москва совершенно не удивилась тому, как альянс отреагировал на эту предложение.

Грушко рассказал, что такая реакция НАТО похожа на компиляцию оценок, содержащихся в предыдущих документах.

Он отметил, что российская сторона ждет от НАТО дипломатического ответа, который бы имел более существенную реакцию.

Ранее «Ъ» узнал о призывах Путина к странам НАТО.

2 августа МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД.

ДРСМД был подписан в 1987 году. Соглашение между СССР и США предусматривало ликвидацию ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности.