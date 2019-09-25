Лавров назвал тему беседы с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что они с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, это были не переговоры, а просто беседа.
Он отметил, что они с главой Украины обсудили, где они сейчас находятся.
Кроме того, обе стороны выразили желание решить ситуацию в Донбассе согласно Минским соглашениям, добавил министр.
«Главное, что президент Украины это сказал», — подчеркнул Лавров.
Ранее Зеленский показал пулю в ООН.