Лавров назвал тему беседы с Зеленским

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что они с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это были не переговоры, а просто беседа.

Он отметил, что они с главой Украины обсудили, где они сейчас находятся.

Кроме того, обе стороны выразили желание решить ситуацию в Донбассе согласно Минским соглашениям, добавил министр.

«Главное, что президент Украины это сказал», — подчеркнул Лавров.

Ранее Зеленский показал пулю в ООН.