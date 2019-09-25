Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН

Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, подросток не упомянула о современных технологиях и инновациях, которые дают возможности для защиты климата, а именно — альтернативной энергетике.

Однако, добавила она, в целом ей понравилось выступление Тунберг.

Согласно изданию, немецкие левые политики негативно оценили заявление канцлера.

По словам одного депутата, Меркель со своей партией сама создает препятствия для внедрения новых технологий в энергетике.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал действия шведской активистки Тунберг в ООН.