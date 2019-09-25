Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН
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Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По ее словам, подросток не упомянула о современных технологиях и инновациях, которые дают возможности для защиты климата, а именно — альтернативной энергетике.
Однако, добавила она, в целом ей понравилось выступление Тунберг.
Согласно изданию, немецкие левые политики негативно оценили заявление канцлера.
По словам одного депутата, Меркель со своей партией сама создает препятствия для внедрения новых технологий в энергетике.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал действия шведской активистки Тунберг в ООН.