Слуцкий назвал провокацией отказ в выдаче виз делегации России на ГА ООН

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с отказам в выдаче виз членам делегации России для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что Россия на парламентском уровне подготовит заявление по данному инциденту.

«В этой ситуации будем делать соответствующее заявление на парламентском уровне», — сказал он.

По его словам, российская сторона будет привлекать внимание мировой общественности на всех уровнях к инциденту с невыдачей виз. Он также заявил, что это — «намеренная провокация и осознанное попирание Госдепартаментом США своих международных обязательств».

Кроме того Слуцкий уточнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров скорее всего обсудит данный инцидент с госсекретарем США Майклом Помпео.

«Будем работать», — заключил председатель.

Ранее Песков отреагировал на отказ в выдаче виз делегации России на ГА ООН.