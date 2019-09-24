Слуцкий назвал провокацией отказ в выдаче виз делегации России на ГА ООН

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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном... Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном...
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном...
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с отказам в выдаче виз членам делегации России для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что Россия на парламентском уровне подготовит заявление по данному инциденту.

«В этой ситуации будем делать соответствующее заявление на парламентском уровне», — сказал он.

По его словам, российская сторона будет привлекать внимание мировой общественности на всех уровнях к инциденту с невыдачей виз. Он также заявил, что это — «намеренная провокация и осознанное попирание Госдепартаментом США своих международных обязательств».

Кроме того Слуцкий уточнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров скорее всего обсудит данный инцидент с госсекретарем США Майклом Помпео.

«Будем работать», — заключил председатель.

Ранее Песков отреагировал на отказ в выдаче виз делегации России на ГА ООН.