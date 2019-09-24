Захарова назвала невыдачу виз делегации РФ на ГА ООН возмутительным неуважением

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала ситуацию с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генассамблее ООН возмутительным примером неуважения США членов организации. Об этом она написала в своем фейсбуке.

По ее словам, Вашингтон позволил себе очередной акт пренебрежения правами суверенных государств.

Она добавила, что эта тема станет центральной в разговоре министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео.

Ряд членов Совета Федерации, включая главу комитета по международным делам Константина Косачева, не получили визы в США.

Сенаторы должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.