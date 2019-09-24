Адвокат рассказал о мерах по возвращению Януковича на Украину

Адвокат экс- президента Украины Виктора Януковича рассказал, что его защита проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, передает РИА «Новости».

Адвокат Виталий Сердюк пояснил, что на территории России Янукович находится временно и защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине.

По словам адвоката, Янукович поставил задачи «обеспечить привлечение к ответственности виновных» в совершении государственного переворота.

«Защитой сейчас (поставленные задачи ред) выполняются», — отметил Сердюк.

Ранее Киевский апелляционный суд не разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседаниях по рассмотрению жалобы на приговор по видеосвязи.

Янукович был украинским лидером с 2010 по 2014 год. После смены власти в стране он покинул родину.