Джулиани закатил истерику на Fox из-за вопросов о разговоре Трампа и Зеленского
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани разозлился на ведущего телеканала Fox News в прямом эфире.
Ведущий перебивал его, и постоянно спрашивал про ситуацию с разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
«Я не буду отвечать на другие вопросы, если ты не дашь мне закончить», — заявил Джулиани.
Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что в том случае, если президент США Дональд Трамп на самом деле оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, то ему грозит импичмент.