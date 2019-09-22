Джулиани закатил истерику на Fox из-за вопросов о разговоре Трампа и Зеленского

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Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани разозлился на ведущего телеканала Fox News в прямом эфире.

Ведущий перебивал его, и постоянно спрашивал про ситуацию с разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

«Я не буду отвечать на другие вопросы, если ты не дашь мне закончить», — заявил Джулиани.

Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что в том случае, если президент США Дональд Трамп на самом деле оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, то ему грозит импичмент.