Порошенко отказался садиться в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму. Об этом сообщает «112 Украина».

Порошенко подчеркнул, что не боится никого и ничего.

«Моя политсила не боится никого», — заверил Порошенко.

Бывший украинский лидер назвал действующую власть «мальчиками». Он отметил, что его долгие годы люди хотели посадить в тюрьму, но у них ничего не получалось.

По его словам, решения судов не в его пользу станет ударом по украинской власти и государству.

Ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос.