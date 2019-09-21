Медведчук прокомментировал «формулу Штайнмайера»

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук оценил «формулу Штайнмайера» по присвоению особого статуса Донбассу. Об этом сообщает «112.ua».

Он заявил, что «формула» соответсвует пунктам минских соглашений, которые «надо выполнять».

Депутат напомнил, что, согласно минским соглашениям, необходимо «согласовать с представителями неконтролируемых территорий модальности избирательной кампании по этим выборам».

«Минские соглашения были утверждены главами государств «нормандской четвёрки» и резолюцией Совета Безопасности ООН», — подчеркнул Медведчук.

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили позицию Киева по «формуле Штайнмайера».