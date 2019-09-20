Глава МИД Украины заявил о деградации антироссийских санкций Запада

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил мнение, что введенные Западом санкции в отношении России переживают период деградации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, санкции носят целостный характер, и нарушение в одной части отражается на других.

«Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать сесть за стол большой восьмерки <...> — это тоже вопрос санкций, — заявил Пристайко.

Украинский министр назвал провалом и распадом санкционного механизма решение ПАСЕ о приглашении на заседание ОБСЕ представителей организаций Крыма.

«Все это - деградация санкций», — резюмировал Пристайко.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Западу становится все сложнее следовать политике санкций в отношении России.