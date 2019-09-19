Зариф рассказал о рисках начала войны при атаке на Иран

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, что существуют риски начала войны в случае, если будут произведены атаки со стороны США или Саудовской Аравии на Иран. Об этом он сообщил телеканалу CNN.

Он также отметил, что в случае ударов со стороны других государств начнется полномасштабный военный конфликт. Зафир добавил, что в таком случае Тегеран без сомнений будет защищать свою территорию.

«Иранская сторона не стремится к развязыванию военного конфликта», — заявил Зафир.

Политик подчеркнул, что военный удар извне, который будет подкрепляться ложными обвинениями, может «привести к серьезным негативным последствиям».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает вариант войны с Ираном.