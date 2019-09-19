Зариф рассказал о рисках начала войны при атаке на Иран
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, что существуют риски начала войны в случае, если будут произведены атаки со стороны США или Саудовской Аравии на Иран. Об этом он сообщил телеканалу CNN.
Он также отметил, что в случае ударов со стороны других государств начнется полномасштабный военный конфликт. Зафир добавил, что в таком случае Тегеран без сомнений будет защищать свою территорию.
«Иранская сторона не стремится к развязыванию военного конфликта», — заявил Зафир.
Политик подчеркнул, что военный удар извне, который будет подкрепляться ложными обвинениями, может «привести к серьезным негативным последствиям».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает вариант войны с Ираном.