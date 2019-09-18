Порошенко объяснил, почему Украина отказывается от «формулы Штайнмайера»

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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, почему украинские власти отказываются от подписания «формулы Штайнмайера». Об этом он написал в своем твиттере.

Он заявил, что в Киеве никогда не поддерживали эту идею.

Экс-глава отметил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступал с предложением о введении в силу закона об особом режиме местного самоуправления в Донбассе сразу после проведения выборов.

«Ни слова больше. Все остальное – от лукавого», — добавил Порошенко.

Отмечается, что «формула Штайнмайера» описывает механизм реализации закона об особом порядке местного самоуправления в некоторых частях Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе после появления по итогам выборов отчета ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Киев заявил о готовности к отводу сил в двух районах Донбасса.