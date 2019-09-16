Путин подытожил переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом были затронуты вопросы сирийского кризиса, а также ситуация в Идлибе. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Вести».

Коллеги обсудили самые острые моменты по Сирии, в том числе идлибскую зону деэскалации и ситуацию в Заевфратье.

Российский глава также добавил, что разговор шел и о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям.

Путин пояснил, что работа по формированию конституционного комитета Сирии почти завершена, теперь требуется согласование процедуры работы комитета.

Уточняется, что встреча прошла в президентском комплексе Чанкая в Анкаре.

Ранее переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Анкаре.