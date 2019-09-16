США не нуждаются в нефти и газе Ближнего Востока, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут обойтись без ближневосточных нефти и газа, но помогут своим странам-союзникам. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам американского лидера, Вашингтон разместил на Ближнем Востоке очень мало танкеров из-за ненадобности иностранных ресурсов.

«Так как ситуация с нефтью за последние несколько лет у нас была очень хорошей (спасибо вам, Господин Президент»), мы являемся нетто-экспортерами энергоресуросов и теперь стали их производителями номер один в мире», — написал Трамп.

14 сентября НПЗ Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в связи с чем в Королевстве упала добыча нефти. Эр-Рияд является союзником Вашингтона.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Ирак не причастен к атакам на НПЗ Саудовской Аравии.