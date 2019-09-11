Лавров назвал Болтона приятным собеседником

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ушедший в отставку советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон очень приятный собеседник, передает РИА «Новости».

«Он очень приятный собеседник, очень знающий, очень эрудированный человек и с ним интересно разговаривать», — заявил Лавров.

При этом он отметил, что было много разногласий однако из-за его резкого стиля Болтона и опоры на силовые методы.

«Мы с ним по большинству вопросов не соглашались: у него стиль резкий, с опорой на силовые методы, в том числе военно-силовые методы», — сказал Лавров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова уличила во лжи Болтона и американские СМИ.