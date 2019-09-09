Президент Литвы заявил, что поддержит Белоруссию в борьбе за независимость
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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поддержит Белоруссию в борьбе за независимость Об этом он сказал в интервью BNS.
По его словам, Белоруссия ведет борьбу за свою независимость.
Он отметил, что страны Евросоюза, и Литва в том числе, поддержат Минск в этой борьбе, поскольку интересы Белоруссии совпадают с европейскими.
Он подчеркнул, что у Литвы существует протяженная граница с Белоруссией, поэтому для страны важно наладить контакт Минском.
Ранее сообщалось, что президент Литвы отметил важность экономического сотрудничества с Россией.