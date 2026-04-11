Иран рассчитывает на однодневные переговоры с США

Tasnim: переговоры Ирана и США в Исламабаде могут пройти за один день

Если будет принято решение о проведении переговоров между Ираном и США в Исламабаде, то они пройдут одним днем и начнутся в 11 апреля вечером, передает агентство Tasnim.

Также агентство сообщало, что решение о возможности проведения переговоров с США иранская делегация примет после предварительных заседаний, на которых оценит позицию Вашингтона. Предполагается, что на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом иранцы поднимут вопрос нарушения условий перемирия со стороны США.

Ожидается, что американо-иранские переговоры в Исламабаде состоятся 11 апреля в двух форматах — прямом и опосредованном. По данным телеканала CNN, стороны намерены утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. После этого начнутся прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.

Ранее стало известно, что делегацию Ирана на переговорах с США представят 71 человек.