В ДНР пять мирных граждан пострадали от удара дрона

Пеняев: пять человек пострадали при атаке украинского дрона на Ясиноватую в ДНР

Пять жителей Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали от удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Александр Пеняев, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что в результате атаки повреждения получили четыре жилых дома, пострадали двое мужчин и две женщины. Сейчас с пострадавшим работают медики, им оказывается вся необходимая помощь, добавил Пеняев.

До этого В ДНР рассказали о новой тактике ВСУ для атак дронов. По словам сотрудника регионального управления ФСБ, речь идет о дронах, которые могут быть полукоптерного типа и оснащены электродвигателями. За счет высокой скорости их звук становится слышен лишь в момент нанесения удара. Такие характеристики достигаются путем модификации уже существующих моделей беспилотников.

9 апреля украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района Брянской области, ранения получила мирная жительница.

Ранее атака дрона на здание правительства Белгородской области попала на видео.