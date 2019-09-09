Франция выступила за проведение «нормандской четверки» в ближайшие дни в Париже

В МИД Франции выступили за скорейшее проведение встречи в «нормандском» формате в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, страна выступает за скорый диалог на высшем уровне в рамках » нормандского формата».

«Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже был организована новая встреча», — отметил Ле Дриан.

Уточняется что об этом он заговорил после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в формате «2+2».

Ранее сообщалось, что встречу советников лидеров «нормандской четверки» подтвердили на Украине.