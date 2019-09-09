Франция выступила за проведение «нормандской четверки» в ближайшие дни в Париже
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В МИД Франции выступили за скорейшее проведение встречи в «нормандском» формате в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Жан-Ив Ле Дриан.
По его словам, страна выступает за скорый диалог на высшем уровне в рамках » нормандского формата».
«Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже был организована новая встреча», — отметил Ле Дриан.
Уточняется что об этом он заговорил после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в формате «2+2».
Ранее сообщалось, что встречу советников лидеров «нормандской четверки» подтвердили на Украине.