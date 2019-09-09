В ЦИК сообщили об аннулировании итогов выборов в четырех субъектах России

Глава российского ЦИК Элла Памфилова заявила, что в четырех российских регионах отменят результаты выборов, которые прошли накануне, 8 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Памфилова отметила, что итоги голосования будут аннулированы на восьми участках в разных субъектах страны.

По ее словам, причиной отмены результатов стали нарушения. ЦИК сомневается в достоверности определения воли избирателей.

Она подчеркнула, что где-то цифры уже были аннулированы, а где-то это предстоит лишь сделать.

Ранее в ЦИК назвали окончательную среднюю явку на выборах в России.

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